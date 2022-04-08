الذعر يسيطر على موظفي تويتر بعد تعيين «إيلون ماسك» في مجلس الإدارة.. فيديو

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا عن تعيين إيلون ماسك في مجلس إدارة توتير فما القصة؟.



وأفاد التقرير، أن ذعر وقلق بين موظفي شركة "تويتر" بعد تعيين الملياردير إيلون ماسك في مجلس إدارة الشركة ، حيث أعرب عدد من موظفي توتير عن قلقهم الشديد بشأن قدرة ماسك على التأثير على سياسات الشركة، بشأن المستخدمين المسيئين والمحتوى الضار وهذا تبعًا ماصرحت به وكالة رويترز.



وذكر أن مخاوف الموظفين انطلقت من آراء ماسك عمومًا حول الحرية والاعتدال وأمور مشابهة والتي قد تحول "تويتر" لمنصة للتصيد والغوغاء وعقب حظر ترامب منصتي "فيسبوك" و "تويتر" غرد ماسك حينها قائلًا إن الكثيرين لن يكونوا سعداء لأن شركات التكنولوجيا الأميركية تعمل كحكم واقعي لحرية التعبير.



وتابع أن “توتير” قررت تعيين ماسك في مجلس إدارتها بعد المفاجأة التي أحدثها بإعلانه شراء حصة 9.2% منها ليصبح أكبر مساهم فردي في الشركة .



