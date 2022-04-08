عمرو زكي عن التسبب في ضياع مستقبل مجدي عطوة: بيشرب شيشة بس

حل لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة المحور .

وواجه "شيخ العرافة"، عمرو زكي، بتسببه في ضياع مستقبل مجدي عطوة لاعب كرة قدم بنادي الزمالك السابق، بعد أن أخذه لطريق الإدمان وشرب المخدرات بعيدًا عن كرة القدم.

ورد عمرو زكي، قائلًا:" هذه إدعاءات، لم أتسبب في ضياع مستقبل مجدي عطوة، حيث أنه لا يشرب السجائر ولا يشرب إلا الشيشة".

وخلال البرنامج، توجد فقرة تدعى "شيخ العرافين" ، حيث يتواجد شخص مخفي صورته وصوته مضخم، يقوم بسؤال الضيوف أسئلة جريئة وشخصية.

ويعرض برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة في رمضان 2022 على قناة المحور في تمام الساعة 6.15 مساءً، ويعاد برنامج العرافة في تمام الساعة 01:30 بعد منتصف الليل.