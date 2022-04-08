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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك اليوم الجمعة 8-4-2022

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر اليورو فى بنك التعمير والإسكان اليوم الجمعة نحو 20.08جنيه للشراء و 20.23جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الجمعة عند 19.91جنيه للشراء 20.05جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك  CIB اليوم الجمعة نحو 19.89جنيه للشراء و 20.11جنيه للبيع


بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة نحو 19.88جنيه للشراء و 20.11جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك HSBC اليوم الجمعة نحو 19.87جنيه للشراء و 20.12جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( العربي الافريقي الدولي، بلوم، المشرق ، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، قطر الوطني، الكويت الوطني، قناة السويس، الأهلى المتحد، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري) اليوم الجمعة نحو 19.87جنيه للشراء و 20.11جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الجمعة نحو 19.87جنيه للشراء و 20.14جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( كريدي اجريكول،الشركة المصرفية العربية ،البركة،فيصل الإسلامي) اليوم الجمعة نحو 19.86جنيه للشراء و 20.09جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 19.85جنيه للشراء و 20.11جنيه للبيع

سجل  سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنكي ( مصر ،الأهلى)اليوم الجمعة نحو 19.80جنيه للشراء و 20.01جنيه للبيع.

 

أعلى سعر لشراء اليورو


ويقدم بنك التعمير والإسكان افضل سعر لشراء الجنيه اليورو بقيمة 20.08جنيه للشراء.

اليورو سعر اليورو اليوم Finance Real Estate اليوم الجمعة

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