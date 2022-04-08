أحمد مكى يتذكر الراحلين أبطال أجزاء الكبير أوى السابقة



حرص الفنان أحمد مكي، على توجيه رسالة لعدد من الفنانين الراحلين، الذين شاركوا في الأجزاء السابقة لمسلسل الكبير أوي، وذلك عبر حسابه علي "فيسبوك".



ونشر أحمد مكي، صورة تجمع الفنان أحمد حلاوة والفنان سعيد طرابيك والفنان يوسف عيد والفنان حسن كفته، وعلق قائلًا: دائما في القلب وحشتونا جدًا وافتقدناكم.. الله يرحمكم ويحسن إليكم نسألكم الدعاء لهم.



ويُعرض حاليا مسلسل "الكبير أوى" يشارك العديد من النجوم، على رأسهم الفنان أحمد مكي، وكل من، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، وسما إبراهيم، هشام إسماعيل، وباقة لامعة من نجوم الفن

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