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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم السبت

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 18.21جنيه للشراء و 18.41جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت مصرف أبوظبى الاسلامي  18.30جنيه للشراء و 18.39جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الكويت الوطني،الأهلي المتحد،العقارى المصرى العربى،مصرأبوظبي التجاري ،التنمية الصناعية،بلوم ،قناة السويس،البنك التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد، ، المصرف العربي الدولي،، العربى الافريقى الدولى، المشرق،الامارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية،ابوظبى الاول FAB  ) 18.29جنيه للشراء و 18.39جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (البركة ،الشركة المصرفية العربية،كريدى اجريكول ،فيصل الإسلامى)18.28جنيه للشراء و18.38جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.27جنيه للشراء و 18.37جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 18.26جنيه للشراء و 18.36 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك التعمير والإسكان  نحو 18.20جنيه للشراء و 18.30جنيه

 

أعلى سعر شراء الدولار

 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.30 جنيه للشراء 

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي الاثنين الماضى  أسعار الفائدة بنسبة  1%  واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24 جنيه

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

الدولار سعر الدولار الأمريكي Finance Real Estate اليوم السبت

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