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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بديل محمد صلاح المحتمل.. أبرز أرقام جنابري بقميص بايرن ميونيخ

جنابرى
جنابرى

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة بشأن وجود صراع ثلاثي بين أندية ليفربول وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من أجل ضم جناح فريق بايرن ميونيخ سيرج جنابري خلال الميركاتو الصيفي.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي ليفربول يريد التعاقد مع جنابري بديلًا لمحمد صلاح في حال عدم التوصل لاتفاق على تجديد عقده خلال الميركاتو الصيفي.



الصحيفة الألمانية أكدت بأن ليفربول وضعوا جناح بايرن ميونيخ بديلًا محتملًا بقوة للإنضمام إليهم حال رحيل صلاح هذا الصيف والملفت للنظر أن جنابري طلب راتبًا أسبوعيًا 260 ألف إسترليني وهو أعلى من راتب محمد صلاح.

أشارت إلى أن صراعا ثلاثيا بين أندية  ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع سيرج جنابري خلال فترة انتقالات اللاعبين الصيفية مشيرة إلى أن جنابري يفكر في الرحيل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف. 

ولفتت إلى أن مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني قد أجروا اتصالاتهم من أجل ضم اللاعب خلال الصيف القادم بينما يريده ليفربول كبديل محتمل لمحمد صلاح.

وجاءت أبرز أرقام جناح فريق بايرن ميونيخ سيرج جنابري على النحو التالي:

شارك سيرج جنابري بقميص الفريق البافاري في 163 مباراة 

أحرز سيرج جنابري بقميص فريق بايرن ميونيخ 63 هدفاً

ساهم سيرج جنابري بقميص الفريق البافاري في صناعة 40 تمريرة

حصد سيرج جنابري بقميص نادى بايرن ميونيخ الألماني على 3 ألقاب في الدوري الألماني ولقب وحيد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ومثله في  كأس العالم للأندية ولقبين في بطولة كأس ألمانيا فضلا عن حصده بطولة كأس السوبر الأوروبي.

 

كما توج سيرج جنابري جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني بلقبين في بطولة كأس السوبر الألماني إلى جانب مشاركته في 31 مباراة دولية سجل خلالها 20 هدفاً دولياً.

 

ويسابق مسؤولو ليفربول الزمن لتجديد تعاقد محمد صلاح 29 عامًا، حيث اشترط قائد منتخب مصر 500 ألف استرليني أسبوعيا كي يستمر داخل قلعة أنفيلد ورود.

وقدم محمد صلاح إلى فريق ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني وقاده للتويج بخمسة ألقاب.

 

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