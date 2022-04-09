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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الدكتورة جيهان مديح تشارك في توزيع الشنط الرمضانية في عين شمس

صدى البلد

شاركت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، في فاعلية توزيع الشنط الرمضانية على المواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

وقالت جيهان مديح، ان المبادرة تستهدف عدد مناطق اكبر وان الحزب بصدد الانتشار وتفعيل هذه المبادرة في أكثر من منطقة ويستعد للتوسع اكتر لتشمل المحافظات

وأضافت : "إن قيادات الحزب في امانة المحافظات تحمسوا كثيرا لهذه الفكرة مطالبين بتفعيلها في كل محافظة من خلال شباب وقيادات حزب مصر أكتوبر في أمانات الحزب المختلفة ".

أطلق حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح مبادرة " قافلة الخير " لتوفير السلع الغذائية بسعر أقل وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء علي المواطنين.

حيث دفع الحزب بـ ١٠ سيارات محملة بالسلع الغذائية المخفضة في منطقة عين شمس وشهدت هذه السلع إقبال الأهالي الكبير للاستفادة من الدعم المتوفر فيها ..

كذلك تضمنت القافلة عدد من الشنط الرمضانية التي قام شباب الحزب بتوزيعها مجانا علي أهالي المنطقة الأكثر احتياجا .

تقدم صفوف القافلة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب وعدد من شباب وقيادات الحزب وسط ترحيب كبير من المواطنين سكان المنطقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع الغذائية الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر توزيع شنط رمضان

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