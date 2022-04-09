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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تترقب.. البرلمان يصوت على عزل عمران خان اليوم

باكستان.. البرلمان
باكستان.. البرلمان يصوت علي عزل عمران خان اليوم

يصوت البرلمان الباكستاني، اليوم السبت، على ما إذا كان سيعزل عمران خان من رئاسة الوزراء وذلك بعد أيام من منع ”خان“ محاولة مماثلة، مما قد يزيد من حالة الغموض السياسي والاقتصادي في الدولة المسلحة نوويًا.

وقبل التصويت الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، تعهد نجم الكريكيت السابق بأن ”يناضل ضد أي تحرك للإطاحة به“، في أحدث تطور بأزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة جنوب آسيا ويبلغ تعدادها 220 مليون نسمة.

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وقضت المحكمة العليا، الخميس، بأن ”خان“ خالف الدستور عندما عرقل تصويت على الثقة كان مقررًا، الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة.

وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.

ويعود أعضاء البرلمان إلى المجلس، في الساعة العاشرة والنصف صباح السبت (05:30 بتوقيت جرينتش).

ويأتي طلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال اليوم.

وصعد خان (69 عامًا) إلى السلطة في 2018 بدعم من الجيش، لكنه فقد في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية.

وتقول أحزاب المعارضة إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد-19، ولم يفِ بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد، وجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية.

وتقول المعارضة وبعض المحللين إن ”خان“ على خلاف مع الجيش وهو اتهام ينفيه هو والجيش. وحكم الجيش البلاد على مدى نصف تاريخها الممتد 75 عامًا بعد الاستعمار، ولم يكمل أي رئيس وزراء فترة ولايته الكاملة البالغة 5 سنوات.

وقال ”خان“ الذي حظي بدعم شعبي واسع عندما تولى منصبه إنه يشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة لكنه وافق عليه.

وكان قد دعا إلى إجراء انتخابات بعد حل البرلمان، لكنه أوضح أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله.

وقال في خطاب للأمة في ساعة متأخرة الجمعة: ”لن أقبل حكومة مستوردة“، مشيرًا إلى أن ”خطوة الإطاحة به جزء من مؤامرة أجنبية“ ودعا إلى احتجاجات سلمية، الأحد، مؤكدًا: ”أنا مستعد للنضال“.

وعارض ”خان“ التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان، وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء.

ويتهم الولايات المتحدة بدعم مؤامرة للإطاحة به دون تقديم دليل على اتهامه، وتنفي واشنطن الاتهام.

وإذا خسر ”خان“ التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من وسط صفوفها، وقال شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بعد حكم المحكمة إن ”المعارضة رشحته لتولي السلطة في حال عزل خان“.

باكستان عمران خان البرلمان عزل المصير السياسي

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