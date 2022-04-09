الجامعات تعلن عن خططها لخدمة قضايا التنمية.. الزيادة السكانية على طاولة “القاهرة” ومخلفات المصانع وتلوث البيئة أمام “حلوان”.. و"التعليم العالي": نسعى لبناء دولة حديثة مؤسسة على المعرفة

التعليم العالي عن خطط الجامعات لقضايا التنمية:

جامعة القاهرة تسعي لدراسة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة

“حلوان” تقدم جهودا حول مخلفات المصانع وتأثيرها على الصحة وتلوث البيئة

خطة جامعة عين شمس لخدمة المجتمع تهدف لتصميم نموذج لمبنى صفري الطاقة

هدف الخطط الرئيسي هو تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع

الخطط تشمل نقاط بحثية متنوعة في شتى المجالات الصحية والبيئية والزراعية والمجتمعية

الخطط تخدم قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الإقليم الجغرافي



تسعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، إلى إحداث دور هام وبارز للجامعات في خدمة المجتمعات المحيطة بها، بما يسهم في تنمية الثروة البشرية الشابة لتكون قادرة على بناء دولة حديثة مؤسسة على المعرفة، وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا





وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن خطط الجامعات خاصة بخدمة قضايا التنمية وما يواجهه من تحديات والتي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، مشيرا إلى أنه الهدف الرئيسي هو تفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع.







وأضاف المصدر لصدى البلد، أن وضع هذه الخطط يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للجامعات وذلك خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ في ديسمبر الماضي.



وأكد على أن الوزير شدد على أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي، وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وذلك بإتاحة كافة التسهيلات، حتي يتم إعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، والمشروعات التنموية في كافة المجالات.





بينما قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الجامعات المصرية في إقليم القاهرة الكبرى وهم " القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، الازهر" قدمت مجموعة من الخطط التنفيذية ببرامج زمنية محددة للدراسات والبحوث.



وأضاف "عبد الغفار" إن هذه الخطط تخدم قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الإقليم الجغرافي، وشملت الخطط نقاط بحثية متنوعة في شتى المجالات الصحية، والبيئية، والزراعية، والمجتمعية.





جامعة القاهرة وخطة لدراسة الزيادة السكانية



قدمت جامعة القاهرة خطة لدراسة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة تحت شعار الدوافع والمحددات والمعوقات، بالإضافة إلى خطة لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الجيزة، وذلك عن طريق مستشفيات جامعة القاهرة، إلى جانب عمل الأبحاث والدراسات عن فيروس كورونا المستجد وتوفير مستشفيات العزل، وذلك بالإضافة لعمل أبحاث والتي يمكن من خلالها دراسة تطوير العديد من مناطق الجيزة بالتنسيق مع المحافظة.



خطة جامعة حلوان حول مخلفات المصانع وتأثيرها على الصحة وتلوث البيئة

قامت جامعة حلوان بتقديم خطة تدور حول مخلفات المصانع وما له من تأثيرها على الصحة وتلوث البيئة، عن مشاركة كليات الطب، والصيدلة، والعلوم، والتمريض، والفنون التطبيقية"، بالإضافة إلى خطة تنفيذية حول مشكلات السكان في المناطق العشوائية اجتماعية، ونفسية، وفنية، ومشاكل العمران، وبمشاركة كليات الخدمة الاجتماعية، الآداب، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، وهندسة المطرية، كما قدمت الجامعة خطة تنفيذية عن التراث في منطقة حلوان بمشاركة كليات :السياحة والفنادق، الآداب، مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي.



خطة جامعة عين شمس لتصميم نموذج لمبنى صفري الطاقة

فقد قدمت جامعة عين شمس خطة لتصميم نموذج لمبنى صفري الطاقة بحرم الجامعة، وأيضًا إجراء دراسة وبائية لأسباب أمراض الجهاز التنفسي المعدية، ومعرفة الميكروبات المسببة مع دراسة جينية للأكثر شيوعًا، وإنشاء قاعدة بيانات لربطها مع البيانات السريرية والاجتماعية، كما قدمت الجامعة خطة لتحضير ودراسة أغشية جديدة من معالجة المخلفات الزراعية بالبلازمة؛ لتنقية مياه الآبار وعمل أغلفة جديدة لحماية البذور.



دراسات جامعة بنها حول تراجع إنتاجية بعض المحاصيل الاستراتيجية

كما قدمت جامعة بنها عددا من الدراسات حول تراجع إنتاجية بعض المحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر بها محافظة القليوبية، ووضع بدائل لعدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة وتأثيره على التوسع العمراني، وكذلك حصر الأراضي الفضاء بالمحافظة وإعداد دراسة لاستخدامها بشكل استثماري، وإعادة تخطيط منطقة الجزام بمدينة الخانكة وتطويرها، إضافة لدراسة وضع منظومة نظافة متكاملة للتعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها وإنشاء عدد من المحطات الوسيطة بالمحافظة، ووضع حلول علمية لمشكلة مكامير الفحم بعدد من قرى مركز طوخ، ووضع حلول علمية للتلوث الناتج من بعض التجمعات الصناعية في بعض مدن محافظة القليوبية، ودراسة تطوير كافة المشروعات الخدمية بمحافظة القليوبية، وأيضًا دراسة تقنين أوضاع 3 آلاف مصنع بالمنطقة الصناعية بقرية العراكشة بمدينة الخانكة وقرية بسوس بالقناطر الخيرية، كما قدمات الجامعة بدراسة أسباب تراجع الحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة وإعادة إحيائها.

خطة جامعة الازهر المتعلقة بمحور الزراعة والغذاء ممثلة



كما قدمت جامعة الأزهر خطة تنفيذية متعلقة بمحور الزراعة والغذاء ممثلة في مشروع قومي بحثي واقتصادي للتنمية المستدامة للنخيل، والتمور، والعسل، وتربية النحل، وخطة تنفيذية متعلقة بمحور البيئة والطاقة، ممثلة بمشروع مكثفات فائقة السعة لتخزين الطاقة الكهربية بتقنيات إعادة التدوير وجهاز توليد الغاز صديق البيئة، أما خطة محور الصحة والزراعة والتنمية المستدامة فتمثل في دراسة الاثار العلاجية للنباتات المثمرة ومخلفاتها الصناعية؛ لتعظيم الاستفادة التنموية والاقتصادية منها، كما قدمت الجامعة خطة حول محور دعم الابتكار وريادة الأعمال، ونقل وتسويق التكنولوجيا، من خلال نشر ثقافة فكر ريادة الأعمال





مقرر القضايا المجتمعية

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس وافق مؤخرا تطبيق منهج تنمية الأسرة المصرية، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، والذي يتم تدريسه بكافة الجامعات.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن المنهج سيعالج ويقوم بتحليل المشكلات المجتمعية والتي تدور حول تنمية الأسرة المصرية والزيادة السكانية وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد وغيرها من المشكلات التي تتعلق بمشاكل المجتمع.





وأوضح أنه يتم تطبيق هذا المنهج على طلاب الكليات العلمية وليس النظرية فقط، مشيرا إلى أن دراسة منهج القضايا المجتمعية هو شرط للتخرج في الكلية.