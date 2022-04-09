جنوب الوادى تنظم دورة تدريبية لتأهيل مدربي أنظمة سلامة الغذاء

انطلقت بـ جامعة جنوب الوادى ، فعاليات دورة تدريبية لإعداد مدربين" TOT " فى مجال أنظمة سلامة الغذاء وكيفية تأهيل الخريجين لسوق العمل فى هذا المجال، تنظمها كلية العلوم، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة فى الفترة من 9 حتى 13 أبريل الجارى.

وأشار الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، فى افتتاح الدورة التدريبية أنها تأتى بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل فى صعيد مصر بالتعاون مع وزارة الصناعة و وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" UNIDO" بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الأخضر بمصر، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ الامثل على موارد البلاد و تقليل الفجوة بين سوق العمل والدراسة.



و أضاف عميد كلية العلوم ، بأنه يحضر فعاليات التدريب الدكتور عصام عبد الهادى، عميد كلية الزراعة السابق، وأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بكليتى العلوم والزراعة بجامعة جنوب الوادى.

و أشار عميد كلية العلوم ، بأن الدورة تهدف لإعداد وتدريب مدربين" TOT " فى مجال أنظمة سلامة الغذاء، مع تأهيل الخريجين لسوق العمل فى هذا المجال الذى يشهد اهتمام من الدولة فى الفترة الأخيرة.



واستعرض الدكتور محمد صلاح نجم، الباحث بمعهد بحث تكنولوجيا الأغذية والمدرب المعتمد بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر والذي يدعم انتقال الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أخضر وشامل من خلال تعزيز تغييرات نظم السوق من أجل خلق بيئة ملائمة أكثر للشركات الخضراء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى القوى العاملة فى محافظتى قنا و الأقصر.

دورة أنظمة سلامة الغذاء

دورة أنظمة سلامة الغذاء

دورة أنظمة سلامة الغذاء

دورة أنظمة سلامة الغذاء

دورة أنظمة سلامة الغذاء