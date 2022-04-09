زيزو يهدر أول ركلة جزاء مع الزمالك بعد 13 ضربة ناجحة

أضاع أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ركلة جزاء أمام مصر المقاصة بعدما أهدر ركلة جزاء في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 5 من انطلاقة المباراة ولكن لم ينجح زيزو في تسجيلها بعدما تصدى لها حارس المقاصة محمد مجدي.

ولأول مرة يخفق أحمد سيد زيزو في تسجيل ركلة الجزاء هذا الموسم مع الزمالك بعد 7 ضربات ناجحة، وبعد 13 ركلة منذ الموسم الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

وعاد أحمد سيد "زيزو" أساسيا في التشكيل بعدما غاب عن اللقاء الماضي ضد بيراميدز، بينما يعوض محمد عبد الغني زميله محمود حمدي "الونش" الغائب بسبب الإيقاف.

وكان زيزو قد أهدر ركلة جزاء لمنتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر بالمباراة التى انتهت 3-1، لستتمر لعنة إهدار ركلات الجزاء مع زيزو.