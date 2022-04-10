عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعدما صافحهم ولي العهد.. "الأغوات" من خدمة "الحرمين" إلي تناقص أعدادهم

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على زيارة المدينة المنورة.

 

وصافح ولي العهد، أحد ما يطلق عليهم “الأغوات” قبيل تأديته فريضة الصلاة خلال تواجده في المسجد النبوي الشريف، وفق ما ذكرت شبكة العربية.


ويقول الخبراء، إن أول ظهور للأغوات يرجع للعصر الأيوبي حسب بعض المصادر، وتم جلبهم من بعض بلاد ما وراء النهر والسند والهند، والأكثرية من الحبشة ومن إفريقيا، وتتنوع مهامهم مثل حراسة الحجرة النبوية الشريفة والإشراف على أمورها الخاصة.

 

ويتميز  الأغوات برتب مثل الرتب العسكرية، يبلغ عددها 12 وهي: “شيخ الأغوات” باعتباره الأقدم خدمة والأعلى وظيفة، والمسؤول عن سير العمل في الحرم النبوي الشريف وكلمته نافذة، ويعين من قبل السلطان، يليه “الخازندار” وهو من أغوات السراية السلطانية، وكانت وظيفته تتمثل في حمل المبخرة والدخول بها مع شيخ الحرم قبل صلاة المغرب عند إدخال الشمعدانات وإسراجها بالحجرة النبوية الشريفة.

 

أما “المستسلم” فبيده مفاتيح الحجرة النبوية الشريفة، فيما ينوب “نقيب الأغوات” عن الشيخ في حالة غيابه، يعقبه “أمين الأغوات” الذي يعد الوكيل الشرعي للأغوات ويساند الشيخ والنقيب، ويصل عدد “مشدي الأغوات” إلى 14 رجلاً من الأشداء يحرسون الحجر النبوية.

 

ومن يوزع العمل بينهم يسمون “الخبزي” ويضعون فوق رؤوسهم الشاش، ويعد “النصف الخبزي” البديل في حال توفي الذي قبله، و”البطال” المستجدون وقيل الرجال الشجعان، والأغا النائم في الحرم طوال اليوم هو “ولد العمل”، و”المتفرقة” يأتون عوضاً لما قبلهم، بينما “البوابون” يلازمون أبواب الحجرة النبوية وأبواب المسجد.

 

ويطلق مسمى الأغوات على الرجال الذين سخروا أنفسهم في سبيل خدمة الحرمين الشريفين، ويؤتى بهم تحت معايير معينة تناسب 40 مهمة مناطين بها، وتقريبًا فقد انتهى زمن  “الأغوات” بعدما أمر الراحل الملك فهد بإيقاف قدومهم، وتجاوز اليوم أصغرهم التسعة عقود، وتناقصت أعدادهم من المئات إلى 4 أغوات فقط هم الباقون اليوم.

ولي العهد السعودي الحرم النبوي المسجد النبوي الأمير محمد بن سلمان الاغوات الأيوبي بلاد ما وراء النهر والسند والهند حراسة الحجرة النبوية الشريفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

للقادمين من الخارج.. تحديث إجراءات الدخول إلى مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

شوبير: حافلة الأهلي لم تتعرض لأي حادث بعد مباراة المصري

موضوعات متعلقة

262 مليون ريال تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية خلال 3 ساعات

السعودية: النسبة الأكبر لحج هذا العام ستكون للقادمين من خارج المملكة

معركة صعبة.. الرئيس الأوكراني: لن نفقد إمكانية الوصول لحل دبلوماسي للأزمة

الإطاحة بـ عمران خان.. شهباز شريف ومحمود قريشي يترشحان لمنصب رئاسة الوزراء

روسيا تعلن تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية وإسقاط 8 طائرات مسيرة

طقس سلطنة عمان..جو صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة

الأردن.. أجواء معتدلة إلى دافئة اليوم وغدًا

طقس السعودية.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى

ترشيحاتنا

بعدما صافحهم ولي العهد.. "الأغوات" من خدمة "الحرمين" إلي تناقص أعدادهم

مكتشف العالم الجديد.. إسبانيا تعلن موقع مقبرة كريستوفر كولومبوس الأولى

منظومة فاسدة.. المواقف العشوائية تثير "فتنة" في مجلس النواب

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

شاهد.. تركي آل الشيخ يفاجئ المواطنين بمنتزه في الرياض

شكري يعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. صور

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

فيديو

لوسي وحنان مطاوع.. فنانون استعانوا بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسلاتهم

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ