بالسعر والمواصفات .. تفاصيل السيارة بيجو 5008 موديل 2022 فى الأمارات 

تقدم شركة بيجو مجموعة من طرازاتها المتميزة من خلال وكيلها فى دولة الامارات ، بسبب تواجد سوق للشركة الفرنسية كبير داخل اراضيها .

سيارة بيجو 5008

ودشن الوكيل الحصري لسيارات بيجو في الامارات السيارة 5008 العائلية موديل 2022 ، والتى تميزت باضافات متطورة، والمساحة الواسعة لضمان راحة الركاب. مما يجعلها الخيار الأنسب لكل العائلة.

وتستمد السيارة بيجو 5008 ، قوتها من محرك سعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني مرتبط بنظام الناقل، ويولد المحرّك قوة بمقدار 165 حصانًا وعزم 240 نيوتن/متر ، و نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات ، كما يوجد خيار النقل لوضعية القيادة اليدوية والرياضية لمحبي القيادة الحركية الشيقة.

وتظهر سيارة بيجو 5008 بأناقة تصميمها الذي يحاكي الرؤية المستقبلية والتقنية، واستحداث مقدمة السيارة الأمامية وإضافة مصابيح LEDالجديدة بالكامل وأيضا ألوان جديدة مفعمة بالحيوية. كما صُممت بيجو 5008 بهيكل أنيق وملفت بانسيابيته ليعكس تصميم المقصورة الداخلي الراقي والمريح. فتتميز بفتحة السقف البانورامية، وتعدد درجات الألوان والتي تتضمن خيار جلد Nappa الأسود المشغول بدقة وعناية وكسوة ألكنتارا أو خيار جلد Nappa الأحمر، كما يتميز تصميم "بيجو5008" الداخلي ببروزه وقوته المبني على لغة التصميم الجديدة المعتمدة من "بيجو". أما الإضافة الجديدة للإضاءة الخلفية الحصرية بتقنية3D LED الثلاثية الأبعاد .

سيارة بيجو 5008

واشتملت بيجو 5008 على أحدث التقنيات المتقدمة بما في ذلك نظام i-Cockpit® الجديد والحصري لمجموعة بيجو ومنها عجلة قيادة مدمجة، شاشة لمس HD قياس 8 بوصات في فئة Active، شاشة لمس HD قياس 10 بوصات في فئتي Allure وGT، وحدة عرض رأسية مع شاشة رقمية عالية الدقّة قياس 12.3 بوصة. وتمتاز شاشة اللمس الوسطية بمكانها الاستراتيجي الذي يتضمن سبعة مفاتيح السهلة الاستخدام والسلسة كمفاتيح البيانو، فمن خلالها تستطيع تشغيل خصائص نظام i-Cockpit® الأساسية كالراديو، والملاحة، ومكيف الهواء، والهاتف وانعكاس الهاتف، ووضعيات ضبط المركبة، والإضاءة المحيطة وخاصية التدليك متعدد النقاط في المقعد.

تضم سيارة بيجو 5008 مجموعة كبيرة من تجهيزات الجيل الجديد لأنظمة المساعدة في القيادة ومنها: التحكّم المتكيّف بسرعة الملاحة (Adaptive Cruise Control)، الكبح النشط لتعزيز السلامة من الجيل الأحدث (Active Safety Brake)، المساعدة في الحفاظ على المسار (Lane Keeping Assist)، التنبيه لزيادة إدراك السائق (Driver Attention Alert)، المساعدة في تعديل ضوء الشعاع العالي (High Beam Assist)، نظام مراقبة النقطة العمياء (Blind Spot Monitoring system)، Visiopark 2 (رؤية بنطاق 360 درجة).

سيارة بيجو 5008

اما عن اسعار السيارة بيجو 5008 فى الامارات :

- أوتوماتيك ACTIVE بسعر 104,900 درهم .

- أوتوماتيك GT بسعر 139,900 درهم .