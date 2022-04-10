واشنطن: نساعد أوروبا للاستغناء عن النفط والغاز الروسي

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعمل بجد من أجل مساعدة أوروبا على الاستغناء عن واردات النفط والغاز من روسيا.

قال سوليفان لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية "نحن نعمل بجد من أجل فصل أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية".

وتابع "نتخذ خطوات للعمل مع الأوروبيين وتقليل اعتمادهم على النفط الروسي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اتصال مباشر مع قادة دول أوروبا بشأن تلك المسألة.

في سياق آخر، تعهد سوليفان بأن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها في مواجهة الغزو الروسي.

وشدد على أن القوات الروسية تستهدف المدنيين في أوكرانيا "بشكل منهجي"، وترتكب "جرائم حرب".

كما اتهم القائد الجديد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، بأنه "سيرتكب جرائم وهجمات وحشية في حق المدنيين الأوكرانيين".

وحمل مستشار الأمن القومي الأمريكي، الكرملين، مسؤولية استهداف المدنيين في أوكرانيا.

ويوم السبت، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا، على قانون حظر استيراد النفط الروسي، وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس جو بايدن وقع على قانون إنهاء استيراد النفط الروسي".