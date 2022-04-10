أمير كرارة يكشف الصعوبات التي واجهته في مسلسل العائدون "خاص"

كشف النجم النجم أمير كرارة في تصريح خاص لصدى البلد عن الصعوبات التي واجهته في مسلسل العائدون .

وقال أمير كرارة :" أنا سعيد بالتعاون مع مخرج كبير بحجم أحمد نادر جلال ، له خبرات كبيرة ، فهو يمتلك صفات كثيرة تجعلك ترتاح في العمل معه وينشر طاقته الايجابية في اللوكيشن ويساعد في أن يخرج كل ممثل طاقته الفنية وكنت مستمتع بالعمل معه جدا واتمني تتكرر بكل تاكيد لانني كنت احلم بالعمل معه منذ بدايتي الفنية.



وتابع :" المسلسل احتاج لمجهود كبير حيث صورنا في اماكن كثيرة داخل وخارج مصر وسافرنا الي كثير من البلاد الاوروبية منهم بلغاريا وبلادا عربية مثل الاردن ، ولكن وشركة ميديا هب ومحمد السعدي، و سخروا كل شىء لإنتاج عمل يليق بالمشاهد المصري كما أن الشركة لم تبخل بأي شىء حتى يخرج المسلسل بهذه الصورة ".

الحلقة الثامنة:

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثامنة من المسلسل.

وشهدت الحلقه الثامنة من مسلسل العائدون، سفر عمر (أمير كرارة) مع نادين (أمينة خليل) إلى الخارج، لمحاولة تجنيد محمد عادل الذي يعمل في قناة موالية للإخوان، وذلك من اجل اختراق تلك القناة.

وفي الوقت ذاته، يقوم تنظيم داعش، بتجنيد عدد آخر من الشباب للانضمام في عناصرها، بينما تسعى المخابرات لتجنيد أحد عناصر داعش لامدادهم بالمعلومات.

كما يحصل تنظيم داعش على مبالغ مالية كبيرة من منظمة اغاثة، بينما تسعى أحد شركات الإنتاج في الخارج لتصوير فيلم يسئ لسمعة مصر، ويحرض لعرضه في المهرجانات الفنية.