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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تستعد للمعركة الكبرى في الشرق.. وإجلاء المدنيين مستمر‎‎

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض ”معركة كبيرة“ في شرق البلاد، الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو، بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفًا من هجوم وشيك في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء ”انترفاكس-أوكرانيا“ عن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله: إن ”أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة، ويجب عليها أن تكسبها بما في ذلك دونباس“.

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وصباح الأحد، أوقع قصف طال خاركيف وضواحيها قتيلين على الأقل، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على فيسبوك.

وقال الحاكم: إن ”الجيش الروسي يواصل حربه على المدنيين بعدما فشل في تحقيق انتصارات على الجبهات“، مشيرا إلى أنه في الساعات الـ 24 الأخيرة تعرّضت خاركيف وضواحيها للقصف 66 مرة.

وقبل استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي زار العاصمة الأوكرانية: ”نحن مستعدون للقتال وللبحث في الوقت نفسه، عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب“.

وأفاد زيلينسكي صباح الأحد في تغريدة، أنه أجرى محادثات هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، مضيفا ”توافقنا على ضرورة تحديد هويات كل مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم“.

وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها غزو كامل منطقة دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها منذ 2014.

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