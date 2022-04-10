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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: تعيين روسيا لقيادة عسكرية جديدة في أوكرانيا يثبت صحة موقفنا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم  البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الأحد، إن تعيين روسيا لقيادة عسكرية جديدة، “يظهر أنه سيكون هناك استمرار لما رأيناه بالفعل على الأرض في أوكرانيا، كما أنه يثبت صحة موقفنا”.

وقالت ساكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز صنداي: “هذا ما نتوقعه”.

وبالأمس، ذكرت شبكة سي إن إن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عيّن جنرالا جديدا لقيادة الحرب في أوكرانيا في الوقت الذي يغير فيه جيشه خططه بعد فشله في السيطرة على كييف، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول أوروبي.

وقال المسؤولون لشبكة سي إن إن، إن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، قد تم تعيينه كقائد مسرح للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة ونقص واضح في التنسيق بين مجموعات القوات الروسية العاملة في أوكرانيا.

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وقالت ساكي، إن دفورنيكوف مسؤول عن الفظائع التي رأيناها في سوريا.

كما اوضحت أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع المسؤولين للتأكد من أن لديهم الأسلحة والمساعدة التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في ساحة المعركة.

وأضافت: “في هذا الأسبوع فقط، أجرى مستشار الأمن القومي وسكرتيرتنا ورئيس هيئة الأركان المشتركة لدينا مكالمة لمدة ساعتين مع نظرائهم لمناقشة كل بند على حدة لمعرفة ما طلبه الأوكرانيون بالضبط”.

وقالت ساكي، إن الإدارة تري في هذه الخطوة اعترافا من الكرملين بأن قواتهم تكبدت خسائر كبيرة، وهو أمر “مثير للاهتمام” لدولة بطيئة في الاعتراف بالهزيمة.

واضاف: “لقد كان أمرًا مهمًا”، ووصفته بأنه انعكاس “لشجاعة القادة الأوكرانيين”.

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