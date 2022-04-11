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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

61 هدفا .. أبرز أرقام الجزائرى رياض محرز مع مانشستر سيتي

صدى البلد

 

تعادل فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع مضيفه مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما، فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي الجزائري رياض محرز فى آخر ربع ساعة من عمر اللقاء وأهدر فرصة ثمينة لتحقيق الفوز للسيتي على نظيره الريدز.

وواصل مان سيتي صدارته لترتيب جدول الدورى الإنجليزى متفوقا عن ليفربول بنقطة وحيدة بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

صدى البلد يستعرض أبرز أرقام الدولي الجزائري رياض محرز خلال مشاركته بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي.

شارك الدولي الجزائري رياض محرز بقميص مانشستر سيتي في ١٨٠ مباراة.

سجل الدولي الجزائري رياض محرز رفقة مانشستر سيتي ٦١ هدفا

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز خلال الموسم الحالي في صناعة ٤١ تمريرة حاسمة.

نجح الدولي الجزائري رياض محرز في إحراز ١٠ أهداف خلال الموسم الحالى مع مانشستر سيتي.

كان البلجيكي كيفين دى بروين سجل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، ثم نجح النجم البرتغالى دييجو جوتا في تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

أضاف البرازيلى جابرييل خيسوس الهدف الثانى لصالح مانشستر سيتي فى الدقيقة 37 من زمن المباراة، ونجح السنغالى ساديو ماني في تسجيل ثانى أهداف ليفربول بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 73 نقطة.

وخاض مان سيتي 31 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقسمين ما بين 23 انتصارا و 5 تعادلات و3 هزائم على الترتيب.

فيما لعب ليفربول 31 مباراة في مسابقة البريميرليج خلال الموسم الجاري 2021-2022، ما بين 22 انتصارا و 7 تعادلات وخسارتين.

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