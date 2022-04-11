صناعة الشيوخ تثمن تصريحات "النقد الدولى" حول تحويل مصر لتعهدات المناخ لمشروعات إقليمية

أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتصريحات الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لقمة شرم الشيخ والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى التى أكد فيها أن ملفات المناخ سواء كانت للتخفيف أو للتكيف أو لإدارة عملية التحول باتجاه مناخ أفضل وبيئة أكثر نظافة إلا أن تلك الملفات مليئة بالوعود والتعهدات وما نطمح إليه وننتوى أن تكون مصر رائدة في تحويل تلك التعهدات إلى مشروعات سواء على المستوى القومى أو المستوى الإقليمى أو تكون فى شكل مشروعات بالمناطق المعدة لذلك فى الاستثمار خاصة فى مجالات الإنتاج الزراعى والصناعى وإتاحة الفرص أيضا للحلول الرقمية لأنك هناك ارتباط كبير بين أن تكون المؤسسة ذكية وأن تكون خضراء فى الوقت نفسه.

وأعرب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على انجاح مؤتمر المناخ العالمى الذى تستضيفه مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية للحد من التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي.

معلناً اتفاقه التام مع تاكيد الدكتور محمود محى الدين بأن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ cop27 يبرهن على قدرتها على الاستضافة وتمثيل قارة بأكملها فهذه القمة هى قمة لأفريقيا وهذا دور أفريقيا فى استضافة هذه القمة وأن هناك أفكارا كبيرة جدا حول ما يمكن القيام به خاصة فى ظل الأزمات التى يشهدها العالم الآن سواء بسبب جائحة كورونا أو الحرب الدائرة فى أوكرانيا أو بسبب مشكلات سابقة على تلك الأزمتين.

وتابع:نحن بحاجة إلى حشد الاستثمارات والتعامل مع التحديات المرتبطة بالغذاء والطاقة وأن تكون استثمارات وليست قروضا جديدة حيث إن هناك عددا كبيرا من الدول تشبع فى قدرته على استخدام تمويلات جديدة فى شكل قروض وإن كان المطلوب الآن هو تمهيد الطريق للاستثمارات الخضراء محلية وإقليمية وعالمية.

وطالب النائب محمد المنزلاوى من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته اعطاء اولوية قصوى لقمة المناخ العالمية التى ستنعقد فى مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم وبما يكفل الخروج بوثيقة بها توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ من مختلف دول العالم للقضاء على الاثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغير المناخي خاصة على الدول النامية والدول الافريقية مؤكداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولى والدول الصناعية الكبرى المسئولية الكاملة للحد من الاثار السلبية للتغير المناخي.