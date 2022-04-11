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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انتصار السيسي : ذكرى العاشر من رمضان ستظل رمزا للفخر والكرامة

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل عام وشعب مصر وقواته المسلحة بكل الخير، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، الذي جسد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه.

وتابعت انتصار السيسي، عبر صفحتها، سيظل هذا اليوم رمزا للفخر والعزة والكرامة، مكتوبا بحروف من نور في قلب التاريخ، فما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل.

فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، لتكون دستورًا ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن.

وتوجه الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة، داعيًا الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، ووفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام.

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