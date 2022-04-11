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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسًا جديدًا للوزراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صوت البرلمان الباكستاني، منذ قليل، على انتخاب شهباز شريف رئيسًا جديدًا للوزراء، خلفًا لعمران خان الذي نال حجبًا للثقة من مجلس النواب.

 

وجرت الإطاحة بخان في الساعات الأولى من صباح الأحد في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان.

 

وأمس السبت، عزل البرلمان الباكستاني رئيس الوزراء عمران خان، بعد تصويت لحجب الثقة عنه، وفق ما أفادت وسائل إعلام باكستانية.

 

وكان رئيس المجلس الأدنى في البرلمان الباكستاني أعلن استقالته، مساء السبت، مع تفاقم الأزمة حول التصويت للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان.

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وكان من المقرر أن يرأس رئيس البرلمان أسد قيصر، وهو حليف لخان، جلسة الاقتراع على حجب الثقة.

وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان استقالته؛ الأمر الذي ترتب عليه ترك مقعده شاغرا.

وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا التقى رئيس الوزراء عمران خان قبيل التصويت.

وعرقل حلفاء خان اقتراح حجب الثقة، الأسبوع الماضي، وجرى حل مجلس النواب، لكن المحكمة العليا في باكستان أمرت، بضرورة إجراء التصويت بحلول يوم السبت.

 

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