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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يروج لمسلسل المشوار: يا ترى ماهر هيحقق حلم ابنه؟

صدى البلد

روج الفنان محمد رمضان للأحداث القادمة من مسلسل “المشوار” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2022 على شاشاة dmc.

وكتب: “بيت بجنينة وحمام سباحة ياترى هيسيبوا الاسطى #ماهر_عاشور سواق التاكسي يحقق حلم إبنه؟”.

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مسلسل المشوار الحلقة 9.. خطة محمد رمضان للهروب من رجال وجيه

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عقب الحلقة 9 من مسلسل المشوار.. محمد رمضان يتصدر تريند تويتر

موعد مسلسل المشوار لمحمد رمضان  :

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، كما تكون الإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام.

محمد رمضان أحمد مجدى دينا الشربيني موعد مسلسل المشوار مسلسل المشوار

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