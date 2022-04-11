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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدى شهباز شريف، منذ قليل، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء باكستان، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الباكستاني، اليوم الإثنين، على توليه رئاسة الحكومة خلفا لعمران خان.

 

وقال شريف عقب تصويت البرلمان في كلمة له: "حكومة عمران خان أساءت إدارة الاقتصاد أما الحكومة الجديدة ستواجه تحديا كبيرا لإعادته إلى المسار الصحيح".

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وأضاف شريف أن البلاد تتجه لتسجيل أكبر عجز في الموازنة في تاريخها إضافة لعجز غير مسبوق في الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية.

 

ويواجه شهباز تحديات فورية، ليس أقلها الاقتصاد الباكستاني المتعثر الذي تضرر من ارتفاع معدلات التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي بسرعة.

 

يشار إلى أن شريف الذي اختاره البرلمان الباكستاني لرئاسة الحكومة خلفا لعمران خان، لا يحظى بشهرة كبيرة خارج وطنه، لكنه يتمتع بسمعة محلية كمسؤول إداري كفؤ أكثر من كونه سياسيا.

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