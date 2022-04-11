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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قافلة طولها عدة أميال.. روسيا ترسل آليات عسكرية ومدفعية إلى شرق أوكرانيا

اوكرانيا وروسيا
اوكرانيا وروسيا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم "الاثنين"، أن روسيا سترسل مئات المركبات العسكرية، بما في ذلك وحدات دعم المروحيات والمروحيات القتالية، والمدفعية إلى شرق أوكرانيا استعدادًا لمرحلة جديدة من الحرب.

جاء التقييم الأمريكي بعد صور أقمار صناعية نشرت يوم الجمعة الماضي، تظهر طابورا طويلا من الآليات العسكرية الروسية تتحرك عبر بلدة فيليكي برلوك الشرقية باتجاه مدينة إيزيوم.

وقدم مسؤول كبير في البنتاجون تفاصيل جديدة عن تلك القافلة، التي يعتقد أن طولها عدة أميال، بما في ذلك أن وحداتها تهدف إلى دعم قوات المشاة القتالية وطائرات الهليكوبتر الهجومية، وكذلك عناصر القيادة.

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وقال مسؤول البنتاجون، إن الروس يرسلون أيضًا المزيد من المدفعية جنوب غرب دونيتسك، في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الأوكرانية الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ عام 2014.

وقال المسؤول الكبير في البنتاجون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات العملياتية السرية، إنه “دليل واضح على أن الروس يريدون ضخ المزيد من أصولهم في دونباس”.

لكن المسؤولين قالوا إن المرحلة التالية من الحرب ستشمل هجوماً أكبر وأوسع نطاقاً من قبل القوات القتالية الروسية، وليس الانفصاليين فقط.

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