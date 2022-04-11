جثث في الشوارع.. مقتل أكثر من 10 آلاف مدني في ماريوبول الأوكرانية

قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويشينكو، إن أكثر من 10000 مدني قتلوا في المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد منذ بداية الغزو الروسي في فبراير.

وقال بويشينكو، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن "الجثث كانت مغطاة بالسجاد في شوارع مدينتنا وعدد القتلى قد يصل إلى أكثر من 20.000”.

وأضاف أن القوات الروسية أحضرت محارق جثث متحركة إلى المدينة للتخلص من الجثث.

كما اتهم بويشينكو، القوات الروسية برفض السماح للقوافل الإنسانية بدخول المدينة في محاولة لإخفاء المذبحة.

وكان العمدة قد أعلن في وقت سابق مقتل 5000 شخص، وأوضح أن هذه البيانات كانت في 21 مارس، لكن “آلاف الجثث كانت في الشوارع، وكان من المستحيل علينا جمعها”.

وقال بويشينكو، إن حوالي 120 ألف مدني ما زالوا في ماريوبول في حاجة ماسة إلى الطعام والماء والدفء والاتصالات.