جامعة سوهاج تهنئ السيسي بانتصارات العاشر من رمضان.. وتنعى كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية

ترأس الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم ١٨٠ لشهر ابريل لعام ٢٠٢٢م، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وفي بداية الجلسة استهل الدكتور مصطفي عبد الخالق، كلمته بالنيابة عن أعضاء المجلس، بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقوات الجيش والشرطة وجموع المصريين بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان، مقدماً تهنئة مماثلة للشعب السوهاجي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد سوهاج القومي، متمنياً دوام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي.

وعلى صعيد آخر، نعى أعضاء المجلس، القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز بالإسكندرية، والذي تعرض لحادث إجرامي أودي بحياته، مقدماً خالص التعازي وصادق المواساة للأخوة الأقباط.

وخلال الاجتماع، أكد المجلس على ماجاء من قرارات ببيان وزارة التعليم العالي، والذي شدد على عقد جميع الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد فى مواعيدها المحددة، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢م، والتي من المقرر أن تعقد خلال شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية.

ومن جانبه وجه رئيس الجامعة تعليماته لعمداء الكليات، بضرورة الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتوفير كافة متطلبات العملية الامتحانية لضمان سيرها بشكل هادئ ومنضبط.