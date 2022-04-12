تعليقا على انتخاب رئيس وزراء جديد..البيت الأبيض: شراكتنا مع باكستان طويلة الأمد

علقت الولايات المتحدة الأمريكية على انتخاب زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية شهباز شريف، رئيسا للوزراء من خلال تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة متمسكة بالشراكة طويلة الأمد مع باكستان التي تمثل أهمية حيوية بالنسبة لواشنطن.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: "إننا نقدر شراكتنا طويلة الأمد مع باكستان ونعتبر دائما إسلام أباد المزدهرة والديمقراطية أمرا بالغ الأهمية لمصالح الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن "واشنطن وإسلام أباد لديهما علاقة طويلة الأمد ودائمة وستستمر في ظل قادة جدد".

وتم الإعلان عن انتخاب زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية شهباز شريف، رئيسا للوزراء، وحصل ترشيحه على 174 صوتا من أصل 342 في مجلس الأمة.

وأطيح برئيس الوزراء عمران خان، الذي كان يمثل حزب "حركة العدل الوسطي"، الأحد في تصويت بحجب الثقة.

واتهم خان الولايات المتحدة في كثير من الأحيان، بالضغط والتدخل في الشؤون الداخلية لباكستان، الأمر الذي تنفيه السلطات الأمريكية.