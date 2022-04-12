مدرب جامبيا لصدى البلد: لم يحدث أي تواصل معي لتدريب منتخب مصر

أكد توم ستيفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا عدم وجود اتصالات مع اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر بعد رحيل كارلوس كيروش .

واضاف توم خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : لم يحدث أي تواصل مع منتخب مصر حتى الآن ، سعيد أن أكون من ضمن المرشحين لتدريب أندية مصرية والآن منتخب مصر .

يأتى ذلك بعدما تداول مواقع التواصل الاجتماعي مفاوضات بين الاتحاد المصري لكرة القدم وتوم لتوليه تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة .

وكان توم سينتفيت مرشح لتدريب عدة أندية في مصر ، وله العديد من الخبرات في الوطن العربي حيث تولى تدريب منتخب قطر واليمن وغيرهم .