أبناء عمومة.. القبض على ثلاثة مسجلين لاتجارهم في المواد المخدرة بسوهاج

تبلغ لمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها اتجار ثلاثة أشخاص، في المواد المُخدرة المُختلفة، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بالمعلومات الواردة لدى الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات.

وتبين أن كل من "محمد. ح. ع - 37 سنة - عاطل - ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل - والسابق اتهامه في قضية سرقة، وفؤاد. ج. ع - 32 سنة - عاطل - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج - والسابق اتهامه في قضية مخدرات، والمطلوب التنفيذ عليه فـي قضية تبديد، ومحمد. م. ع - 35 سنة - عاطل - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج - والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وسلاح بدون ترخيص"، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، دُشِنت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز جزيرة شندويل أسفرت عن ضبط المتهمين بمسكن الأول.

وبحوزتهم 8 طرب من مادة الحشيش المُخدر وكمية مجزئة يزنوا حوالي 1000 جرام، وكمية من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 1000 جرام، وكمية من مادة الشابو المخدر تزن حوالي 750 جرام، وفرد روسي محلي الصنع و11 طلقة، و2 ميزان حساس، ومبلغ 5300 جنيهًا، و2 هاتف محمول، و3 قطع سلاح أبيض "سكين"، وسيارة ماركة شيفروليه ربع نقل.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لتأمين عمليات البيع والميزانين لإعداد المخدر للبيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء لتقطيع المواد المخدر والسيارة للتنقل والتوزيع.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.