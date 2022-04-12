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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب تطالب اتحاد الكرة بالتقرير المالي لإيرادات مباراة السنغال في القاهرة

وزارة الشباب
وزارة الشباب

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة، طالبت اتحاد الكرة بتسليم التقرير المالي عن إيرادات مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة، والتي حضرها 65 ألف متفرج.

وتابع شبانة خلال برنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، اتحاد الكرة كان من المفترض أن يسلم  تقريرا شاملا عن إيرادات المباراة في موعد أقصاه أسبوعين من نهاية مباراة مصر والسنغال".

وواصل شبانة: " لكن الارتباط بالمباراة الثانية في داكار ثم سفر رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي لحضور كونجرس الفيفا في قطر؛ أجَّل إرسال التقرير الذي طلبته وزارة الشباب والرياضة".

وشهدت مباراة مصر والسنغال حضورا جماهيريا كبيرا ملأ سعة استاد القاهرة، في اللقاء الذى جمع الفريقين في الخامس والعشرون من شهر مارس الماضي، وهي المباراة التي فاز بها المنتخب بهدف دون رد.

محمد شبانة وزارة الشباب اتحاد الكرة مصر والسنغال مصر

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