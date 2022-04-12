حسام حسن عن تدريبه منتخب مصر: لم أُدلِ بأي تصريحات صحفية

كشف حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق حقيقة اقترابة من تدريب منتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش الذي رحل بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم .

وقال حسام حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مع كامل الاحترام لكل المواقع الإخبارية والرياضية، كابتن حسام وابراهيم حسن لم يصرحوا بأي أحاديث أو حوارات لاي موقع او صحفي منذ فترة.. وأي أخبار على لسانهما؛ هي من وحي خيال كاتبها.

وأنهت إدارة الكرة بالفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة وفي حضور محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة زعيم الثغر إجراءات إنهاء و فسخ تعاقد الجهاز الفني السابق بقيادة إبراهيم حسن مدير الكرة و حسام حسن المدير الفنى.

وتم سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالجهاز الفني والإدارى والطبي السابق طبقاً للبنود والشروط المنصوص عليها بالتعاقد الموقع بين الطرفين .

وأشاد رئيس النادى بمجهودات لجنة الكرة و محمد خميس عضو مجلس الإدارة في إدارة هذا الملف و إنهائه بالشكل الذى يليق بزعيم الثغر.

و تمنى محمد مصيلحى و لجنة الكرة كل التوفيق للجهاز الفني السابق في خطواتهم القادمة ، مؤكداً أن التوأم حسن قاما بمجهودات كبيرة خلال فترة قيادتهما لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى .