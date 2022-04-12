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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضغط المباريات أحد أسباب تراجع المستوى.. كواليس جلسة موسيماني مع الخطيب

موسيماني
موسيماني

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي- بالتنسيق مع لجنة التخطيط- مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل الاستفسار عن تراجع نتائج فريق الكرة، والاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح شبانة، في تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC:" السؤال الأول للخطيب كان عن سبب تراجع أداء الفريق، وأجاب موسيماني أن المباريات هي عامل أساسي في ظهور الفريق بهذا الشكل وأكد ان الفريق خاض 3 مباريات في اسبوع بداية من الهلال والاتحاد والمصري؛ وهو أمر مرهق علي اللاعبين ذهنيا ونفسيا وعصبيا".

وأضاف شبانة:"أما عن سبب الإجازات الطويلة التي حصل عليها الفريق؛ أكد موسيماني أن الحصول على راحة، يأتي بتوصية من مخطط الأحمال، تجنبًا لتعرض أي لاعب لإصابات طويلة، وأنا أثق في أسلوبه العلمي في التعامل مع اللاعبين".

وأكمل شبانة:" السؤال الثالث كان بخصوص إصرار موسيماني على بعض اللاعبين في التشكيل، وجاء رد المدرب الجنوب إفريقي: إنه كان يرغب في ثبات التشكيل، ومنح الثقة لبعض اللاعبين، ولكنه سيحاول تجديد دوافع الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار شبانة إلى أن:" السؤال الرابع، كان استعلاما من الخطيب عن موعد السفر لمواجهة الرجاء المغربي في لقاء الإياب، وأكد موسيماني، أن ذلك الأمر سيكون متوقفا على نتيجة مباراة الذهاب، وقرر أن يدخل الأهلي في معسكر مغلق بعد غد، الخميس". 

محمود الخطيب الأهلى النادي الأهلي الرجاء المغربي ابطال افريقيا

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ضغط المباريات أحد أسباب تراجع المستوى.. كواليس جلسة موسيماني مع الخطيب

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