موسيماني يستعلم من طبيب الأهلي عن سر إصابات محمود وحيد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن استفسار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، عن حالة محمود وحيد الظهير الأيسر بعد استبعاده من مباراة المصري بداعي الإصابة في العضلة الخلفية.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، موسيماني طلب من طبيب الأهلي تقرير عن اللاعب وأسباب تكرار الإصابات له خاصة أنه شارك في مباراة الاتحاد السكندري بعد فترة طويلة بعيد عن المشاركات".

وأضاف شبانة:" موسيماني طالب أبوعبلة بتقرير عن سر إصابة محمود وحيد، علي عكس زملائه الذين يشاركون بشكل أساسي سواء مع الفريق أو منتخبات بلادهم".