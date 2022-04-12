عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن: نجلي أحمد رئيسا لقناة الزمالك ولن يخلف مصطفى هدهود

مرتضي منصور
مرتضي منصور

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اعتزامه تعيين نجله أحمد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلفًا لـ مصطفى هدهود.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات عبر برنامج"في الجول" مع الاعلامي كريم ابو حسين: "الشركة المتحدة اختارت أحمد مرتضى منصور رئيسا لقناة الزمالك".

وأضاف: "رشحت مجموعة من الأشخاص المحترمين، ولكن وجدت القرار باختيار نجلي رئيسا للقناة".

وأوضح مرتضى منصور أن: "مصطفى هدهود لم يرحل عن منصبه لكي يكون أحمد مرتضى منصور نائبا لرئيس مجلس الإدارة".

وكان مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك قد استقال من منصبه على خلفية التقاط الكاميرات لقطة له في أثناء وضع إحدى الميداليات الفضية في جيبه خلال مراسم تتويج نادي سبورتنج ببطولة كأس مصر لكرة اليد.

مرتضى منصور نادي الزمالك الزمالك مصطفى هدهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

ترشيحاتنا

معتصم سالم: كيروش السبب الأبرز في عدم تأهل مصر إلى كأس العالم

شبانة: الاتحاد حصل على توقيع سيسيه.. والنحاس يطلب التعاقد مع مدافع المقاولون

آليات وضوابط الهجرة المؤقتة وحالات انتهائها وفقا للقانون

بعد الزيادة الاخيرة..أسعار فئات ستروين سي اليزيه موديل 2022

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-4-2022

الأزهر يعلن عن المسابقة السنوية لحفظ القرآن للوافدين والمصريين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ