مرتضى منصور يعلن: نجلي أحمد رئيسا لقناة الزمالك ولن يخلف مصطفى هدهود

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اعتزامه تعيين نجله أحمد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلفًا لـ مصطفى هدهود.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات عبر برنامج"في الجول" مع الاعلامي كريم ابو حسين: "الشركة المتحدة اختارت أحمد مرتضى منصور رئيسا لقناة الزمالك".

وأضاف: "رشحت مجموعة من الأشخاص المحترمين، ولكن وجدت القرار باختيار نجلي رئيسا للقناة".

وأوضح مرتضى منصور أن: "مصطفى هدهود لم يرحل عن منصبه لكي يكون أحمد مرتضى منصور نائبا لرئيس مجلس الإدارة".

وكان مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك قد استقال من منصبه على خلفية التقاط الكاميرات لقطة له في أثناء وضع إحدى الميداليات الفضية في جيبه خلال مراسم تتويج نادي سبورتنج ببطولة كأس مصر لكرة اليد.