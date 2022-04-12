عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتوعد فرنسا بالرد المناسب على قرار طرد دبلوماسييها

صدى البلد

قدَمت روسيا احتجاجا شديد اللهجة إلى السلطات الفرنسية، على خلفية قرار طرد ستة دبلوماسيين روس.


وقالت السفارة الروسية في باريس في بيان، حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء ، إن الجانب الروسي أعرب عن احتجاجه الشديد على التصرف غير الودي للسلطات الفرنسية، والذي سيتبعه حتما رد مناسبا.


وأكدت السفارة أنه في 11 أبريل، تم استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تم تسليمه بياناً بشأن طرد ستة موظفين بالسفارة.


وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أمس اعتبار ستة دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب بهم، بزعم ممارستهم أعمال استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: صفقات من العيار الثقيل للزمالك ولن أعين نجلي نائبا لي

بوتين: سننفذ كل خطط قطاع الفضاء بالرغم من الصعوبات

للعام الرابع.. أبناء «بصيرة» يشاركون مصر الخير تعبئة كراتين رمضان

حكم تأخير صلاة العشاء في رمضان لتؤدى مع قيام الليل

الصحة: زيادة احتمالية الإصابة بكورونا بعد 8 أشهر من الحصول على اللقاح

كيلو الطماطم بـ10 جنيهات.. أسعار الخضراوات بمنافذ الزراعة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ