بوتين: العقوبات المفروضة من الغرب علي روسيا فشلت واقتصادنا قادر على التأقلم

أكد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، أن بيلاروسيا تعد هي المكان المناسب لاستضافة مفاوضات بلاده مع أوكرانيا، مشددا على أنه سيتم التصدي لأي محاولات لعزل موسكو ومينسك عن العالم.

وأضاف "بوتين" خلال مؤتمر صحفي بعد مباحثاته مع رئيس بيلاروسيا، أن أعداء روسيا سوف يبذلون جهدهم لجعل الأوضاع في روسيا أسوأ، ولكننا سنتصدى لتلك المحاولات.

ولفت إلى أن محاولات عزل وفك روسيا عن بيلاروسيا لن تنجح، منوها بأنه بحث مع نظيره البيلاروسي تشكيل قدرة دفاعية مشتركة.

وأكد بوتين أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا فشلت، كما أن الاقتصاد الروسي قادر على التأقلم مع العقوبات الغربيىة.