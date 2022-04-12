روسيا تحدد 3 خطوات كبرى لحسم معركة «دونباس» قبل 9 مايو

أفادت وسائل إعلام متفرقة باستعداد القوات الروسية بالقيام بهجوم كبير على شرق أوكرانيا، بعدما تراجعت -حتى الآن- عن خطة لإسقاط كييف.

وتقوم القوات الروسية ، بترتيبات ميدانية واسعة في أوكرانيا خلال الآونة الأخيرة بعدما عدلت خططها وسحبت قواتها من مناطق الشمال، وجعلت أولويتها السيطرة الكاملة على إقليم دونباس.

واعتبر ذلك المحللون بداية معارك قاسية للسيطرة على الشرق قبل 9 مايو من أجل الاحتفال بانتصار معنوي.

وتواصل القوات الروسية قصفها للمدن الواقعة شرقي وجنوبي أوكرانيا، حيث شن الجيش الروسي المزيد من الهجمات بالمدفعية على أجزاء من منطقتي لوجانسك ودونيتسك، في الوقت الذي يحاول آلاف المدنيين الهروب من شرقي البلاد مع تحول التركيز الروسي في الحرب إلى هذه المنطقة.

وقالت أمريكا، إن "روسيا تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق بجنوبها، حاولت إخضاع أوكرانيا بكاملها وفشلت. الآن ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد" مشيرة إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي "قد تستمر أشهرا أو أكثر".

بدوره، قال سيرجي غاداي، حاكم منطقة لوجانسك، في رسالة عبر الفيديو: "نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة، نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون الوقود نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم".

وحول هدف روسيا الرئيسي، قال المحللون، إن "من المرجح أن يتفاقم الوضع في شرق أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة بالنظر إلى أنه حاجة نظام بوتين لأن يسيطر على الأقل على جمهوريات دونباس المستقلة التي نصبت نفسها بنفسها وعلى بحر آزوف".

ويريد بوتين السيطرة على دونباس قبل 9 مايو واحتفالات عيد النصر هو هدف روسيا الذي سيكون له معنى رمزي مناسب، لكن نتيجة ومدة الهجوم الروسي الجديد ستعتمد في الغالب على قدرة القيادة الروسية على إعادة تنظيم القوات، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

ويرى محللون أن "هدف موسكو الرئيسي هو السيطرة على نهر دونباس، وربما على الجزء الساحلي بأكمله من أوكرانيا، مما يؤدي في النهاية إلى استبعاد الجزء الشمالي والغربي من البلاد من البحر. قد يمثل تحقيق هذا الهدف انتصارًا حاسمًا لروسيا".