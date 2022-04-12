خالد الغندور : البدري أو حسام حسن الأقرب لقيادة بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن المدير الفني الجديد لـ بيراميدز عقب رحيل إيهاب جلال لقيادة المنتخب الاول خلفا لـ كارلوس كيروش.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:"حسام البدري أو حسام حسن في بيراميدز".

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر بعد التصويت من مجلس الإدارة على تعيين مدرب مصري.

واستقر المجلس على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى سيتم إعلانه خلال الساعات المقبلة.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ولجأ مجلس الإدارة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.