وكيل زراعة الفيوم يفتتح موسم حصاد القمح لموسم 2022 ..شاهد

افتتح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اليوم الثلاثاء، موسم حصاد القمح لعام 2022 بمركز طامية بناحية كوم أوشيم بمزرعة المهندس عزت شيبه والذي قام بزراعة 60 فدانا من القمح، صنف مصر 1 المنزرعة بالتسطير وطرق رى حديث بالتنقيط .

وذلك بحضور المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية التموين بالفيوم والدكتور خالد سليم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم والمهندس زاينهم عاشور محمد مدير عام الارشاد الزراعي والمهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة الزراعية بمركز طامية والمهندس حمدي عبد القوي مدير عام محطات الزراعة الآلية و فاطمه جاد مديرة الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعيه ومدير المزرعة المهندس اشرف شيبة والمهندس نصر شعبان مدير الإرشاد الزراعي بطامية وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمزارعين.

وأشاد وكيل الوزارة بما تم تحقيقه من إنتاج للقمح هذا العام، وما وصلت إليه الزراعة في الفيوم بجهود مهندسى الزراعة حيث بلغت مساحة محصول القمح هذا العام ٢٠٨ آلاف فدان والتقاوى معتمدة من وزارة الزراعة.

وأشار إلى التنمية الزراعية وخاصة في محصول القمح هذا العام، لافتا إلى الدور الذى ساهم فيه فريق البحث العلمى والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح برئاسة الدكتور أحمد زين العابدين بمركز البحوث الزراعية وأثناء المراحل المختلفة للزراعة وصولا إلى عملية الحصاد.

وأشار وكيل زراعة الفيوم إلى أن التغيرات المناخية أخرت موسم الحصاد، ولكنها ساعدت على امتلاء السنابل فالمحصول هذا الموسم مبشر بالخير.

وأضاف، أن جميع الإدارات الزراعية بالتعاون مع "البنك الزراعى" ومديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية تتعاون لإنجاح موسم الحصاد للقمح وتم الدفع بلجان من الإرشاد والمكافحة والرش واكتشاف أى إصابات بالصدأ ورش المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة.

وأكد على الدور البارز للمزارعين وما أبدوه من تجاوب والالتزام بالنصائح والتعليمات والإرشادات الزراعية المختلفة، وتطبيقهم لجميع الممارسات الزراعية السليمة الموصى بها حتى الوصول إلى هذا المستوى المتميز من الإنتاج، مشيرا إلى أنه لم يتم استخدام مبيدات ولم تظهر أى إصابات على الإنتاج.

وأشار إلى اتباع السياسة العامة للدولة وتم العمل على توفير كافة الآلات والمعدات اللازمة للمزارعين لتسهيل عملية الحصاد والدراس.

وأضاف أن المديرية تعمل على تخفيف الأعباء عن المزارعين بالتعاون مع الزراعة الآلية حيث تم توفير آلات ( حصاد وتربيط ) بسعر مخفض وهو ما تم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالاتفاق مع الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية من خلال بدء موسم الحصاد ودعم المزارعين بتلك الآلات للتيسير عليهم .

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