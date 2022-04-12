روسيا تعلن حصيلة خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية عمليتها العسكرية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، من بينها مستودعا للذخيرة وأماكن لتكديس العتاد العسكري.

قال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها مستودعا للذخيرة في مقاطعة لوهانسك، و8 أماكن لتكديس العتاد العسكري في مقاطعة خاركوف".

وأضاف كوناشينكوف: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقتي أوتشاكوف ونيكولايف".

وتابع كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 130 طائرة، و99 مروحية، و244 منظومة صواريخ، و445 طائرة مسيرة، و2153 دبابة ومدرعة، و241 راجمة صواريخ، و924 مدفعية ميدان وهاون، و2063 وحدة مركبة عسكرية خاصة".

