حميد الشاعري: أنا ضد منع المهرجانات.. واتوقفت 4 سنوات لهذا السبب

قال الفنان حميد الشاعري، إن لم يتقاضى أي أموال في غناء أوبريت الحلم العربي، مضيفا:" غالبية المطربين الذين شاركوا في الأوبريت لم يحصلوا على أموال".

وأضاف حميد الشاعري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، :" لا اعترض على أي رأي في أي عمل فني".

وتابع حميد الشاعري:" أوقفت 4 سنوات في أزمتي مع نقابة المهن الموسيقية ولا اعرف سبب إيقافي لمدة 4 سنوات ".



وأكمل حميد الشاعري :" قرار النقابة تجاهي كان بإجماع مجلس نقابة المهن الموسيقية"، مضيفا:" انا بحب كل الالوان الموسيقية ".

وعن مشكلة المهرجانات ونقابة الموسيقيين، قال حميد الشاعري :" أي لون موسيقي جديد يكون هناك من يحبه ومن يكره لأنه جديد على الأذن "، مضيفا:" "لو الأغنية مش عجباني مسمعهاش، ويجب أن يكون الجمهور هو الحكم وأن تكون النقابة معنية بالعمل والتشغيل، أنا ضد المنع لكن مع المنافسة ".