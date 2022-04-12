حسام موافي: السكر والضغط من عوامل الخطورة على القلب والشريان التاجي.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي: أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن السكر أحد عوامل الخطورة على الشريان التاجي، مضيفا أنه يجب على مرضى السكري متابعة الشريان التاجي.



وأضاف خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مرضى الضغط العالي عندما يصابون بالشريان التاجي، يكونوا أكثر عرضة للضيق والانسداد، وكذلك المصابين بالكولسترول العالي السيئ..



ولفت الدكتور حسام موافي: أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن التدخين من عوامل الخطورة الشديدة عند الإصابة بالشريان التاجي، موضحًا أن الأسرة سيئة السمعة من ناحية الأمراض، والتي يموت أفرادها فجأة، عليهم الانتياه من الشريان التاجي.

