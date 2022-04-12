جمود عسكري.. رئيس الأركان البريطاني يكشف كيفية نهاية حرب أوكرانيا

توقع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، الجنرال مارك كارلتون سميث، أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تنتهي بما أسماه “الجمود العسكري التكتيكي”.

وحسب إذاعة “بي بي سي”، قال مارك كارلتون سميث، إن “الصراع في أوكرانيا يجب أن يدفع إلى إعادة التفكير في قرار الحكومة بخفض حجم الجيش البريطاني”.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، إن القوات الروسية كانت في توقف عملياتي حيث أعادت تجميع صفوفها قبل هجومها المتوقع في شرق أوكرانيا.

وأضاف: “سواء كانت هذه المعركة الحاسمة أم لا، فإننا نقيس هذه الحملة حاليًا في غضون أيام”.

وتابع قائلا: “النتيجة الفورية والمؤقتة الأكثر ترجيحًا هي الجمود العسكري والتكتيكي في دونباس”.

وأضاف: “لا أعتقد أن المجتمع الدولي وأوروبا، سيكونان قادرين على العيش بشكل مريح مع صراع مجمّد في أوروبا”.