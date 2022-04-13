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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأدلة تتزايد..

لأول مرة.. بايدن يتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تقييمه بأن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في أوكرانيا وذلك في يوم واحد، قائلًا: "ما يحصل في أوكرانيا إبادة جماعية والأدلة على ذلك تتزايد".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن للصحفيين بمطار دي موين عاصمة ولاية آيوا: "لقد وصفتها بأنها إبادة جماعية لأنه أصبح من الواضح والأوضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيًا".

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بايدن يلمح بارتكاب بوتين إبادة جماعية في أوكرانيا

وأضاف "الأدلة تتزايد، إنها مختلفة عما كانت عليه في الأسبوع الماضي، كما تظهرالمزيد من الأدلة"، مشيرًا: "حرفياً الأشياء المروعة التي فعلها الروس في أوكرانيا، سنتعلم منها فقط المزيد والمزيد من الدمار وسنترك المحامين يقررون دوليًا ذلك، ولكن يبدو الأمر كذلك بالنسبة لي

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ألمح بايدن لأول مرة إلى احتمال أن تكون روسيا ارتكبت إبادة جماعية في أوكرانيا، وذلك حين حديثه عن ارتفاع أسعار الغاز.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة من آيوا: "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغي أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

ولم يصف بايدن ما يجرى في أوكرانيا بأنه "إبادة"، حسب "سي إن إن"، وقال مساعدوه حينها إن الأمر لم يرتق إلى هذا المستوى بعد.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في وقت سابق من هذا الشهر "لقد رأينا فظائع، وشهدنا جرائم حرب، ولم نشهد حتى الآن مستوى من الحرمان المنهجي من أرواح الشعب الأوكراني يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا أوكرانيا إبادة جماعية بوتين

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