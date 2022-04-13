اليوم.. صالون أوبرا الإسكندرية يحتفي بذكرى ميلاد فريد الأطرش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأربعاء صالون أوبرا الإسكندرية تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، و ذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يقام الصالون إحياءً لذكرى ميلاد الموسيقار فريد الأطرش، ويشارك فيه الناقد اللبناني محمود أحمدية، المطرب الفلسطيني سامر الزعتري، ويتخلل اللقاء فقرات فنية يقدمها عازف العود السوري إياد قطيش، والفنانة فرح بسمة، وعازفي فرقة أوبرا الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن الموسيقار فريد الأطرش لقب بـ"ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، وتوفي عام 1974، تاركا بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي، ويعد من أعلام الفن في مصر والعالم العربي، ولحن لكبار المطربين والمطربات، وقدم أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحصل على أكثر من 17 وساما وقلادة من ملوك ورؤساء العالم.