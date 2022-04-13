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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك عندنا.. فيليه بالبصل والمشروم مع أرز أبيض.. والحلو جيلي بالفراولة والليمون وقطايف بالكاسترد

القطايف
القطايف

تعد وجبة الإفطار من الوجبات التي تحرص السيدات بها على تقديم أشهى الاكلات التي تفضلها أسرتها، وتحرص على التنوع بشكل يومي خلال شهر رمضان الكريم.

وإليكم طريقة تحضير فيليه بالبصل المكرمل مع الأرز الأبيض والحلو جيلي فراولة والليمون والنعناع و قطايف بالكاسترد.

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مقادير فيليه بالبصل المكرمل والمشروم


1 عرق فيليه

2 بصل

2 معلقة كبيرة زبدة

2 معلقة صغيرة سكر

2 كوب مشروم

2 معلقة كبيرة صويا صوص

1 مكعب مرق

رشة جوزة الطيب

رشة بقدونس

زيت

ملح وفلفل

 

طريقة تحضير فيليه بالبصل المكرمل والمشروم
 

* يقطع العرق ثم يشوح في زبدة وزيت على النار مع إضافة الملح والفلفل.

* يشوح البصل في زيت وزبدة على النار حتى الحصول على اللون الذهبي ثم يضاف السكر مع التقليب حتى يتكرمل.

* يضاف المشروم للبصل ثم مكعب المرق والجوزة الطيب والصوص.

* تضاف الكريمة ثم تترك حتى تغلي ثم يضاف اللحم ويترك حتى تمام النضج ثم يضاف البقدونس ويقدم.

مقادير أرز أبيض
أرز

مرقة

حبهان

بصل

سمـنة

ورق لورا

ملح

فلفل

طريقة تحضير أرز أبيض

ضعي سمن في الحلة مع حبة بصل سليمة و المرقة و حبهان وورق لورا

ضيفي الأرز المغسول و المصفي و علية الماء

اتركية لينضج علي نار هادئة و قدميه بالهنا
 

طريقة عمل جيلي الفراولة الليمون بالنعناع والبرتقال

مقادير جيلي الفراولة الليمون بالنعناع والبرتقال
جيلي الفراولة

500 جرام بيورية فراولة

4 ملعقة كبيرة جيلاتين

كوب سكر

جيلي الليمون بالنعناع

400 جرام ماء

100 جرام عصير ليمون

ربع كوب ورق نعناع

كوب سكر

5 ملعقة كبيرة جيلاتين

جيلي البرتقال

500 جرام عصير برتقال

كوب سكر

4 ملعقة كبيرة جيلاتين

 

طريقة تحضير جيلي الفراولة الليمون بالنعناع والبرتقال


جيلي الفراولة

* يوضع بيورية الفراولة مع السكر على النار حتى يغلي ويذوب السكر تماما

* يذاب الجيلاتين في الماء ثم يضاف الى الخليط ويقلب حتى يذوب

* يصفى الخليط ويترك حتى يصبح في درجة حرارة الغرفة

* يصب في الكاسات ويوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك تماما

جيلي البرتقال

* يوضع عصير البرتقال مع السكر على النار حتى يغلي ويذوب السكر تماما

* يذاب الجيلاتين في الماء ثم يضاف الى الخليط ويقلب حتى يذوب

* يصفى الخليط ويترك حتى يصير في درجة حرارة الغرفة

* يصب في الكاسات فوق جيلي الفراولة ويوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك تماما

جيلي الليمون بالنعناع

* يوضع عصير الليمون مع الماء والسكر و النعناع على النار حتى يغلي ويذوب السكر تماما

* يذاب الجيلاتين في الماء ثم يضاف الى الخليط ويقلب حتى يذوب

* يضرب الخليط في الخلاط اليدوي ويترك حتى يصبح في درجة حرارة الغرفة

* يصب في الكاسات فوق جيلي البرتقال ويوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك ثم يقدم.
 

قطايف بالكاسترد
قطايف مقلية

حشوة كاسترد

3 صفار بيض

نصف كوب لبن

نشا

رشة جنزبيل مطحون

قرفة

فسدق مجروش للوجه 
 

طريقة تحضير قطايف بالكاسترد

* • اخلطي على النار اللبن مع القرفة و الزنجبيل

* • اخلطي جزء من اللبن مع صفار البيض والنشا

* • ثم يضافوا لباقي كمية اللبن على النار مع الاستمرار فى التقليب حتى تحصلي على قوام الكاسترد المطلوب

* • تحشى القطايف المقلية بالكاتسرد

* • وتغمز في الفسدق المجروش وتقدم

إفطار قطايف تركي السكر جوزة الطيب فطارك عندنا شيش طاووق شوربة البصل health

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