رؤساء بولندا ودول البلطيق يلتقون زيلينسكي في كييف.. اليوم

أعلن مستشار للرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الأربعاء إن الرئيس في طريقه إلى كييف بصحبة رؤساء دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر المستشار ياكوب كوموخ: "تبدي بلداننا دعمها لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه الطريقة".



وفي سياق اخر، كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تقييمه بأن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في أوكرانيا وذلك في يوم واحد، قائلًا: "ما يحصل في أوكرانيا إبادة جماعية والأدلة على ذلك تتزايد".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن للصحفيين بمطار دي موين عاصمة ولاية آيوا: "لقد وصفتها بأنها إبادة جماعية لأنه أصبح من الواضح والأوضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيًا".

وأضاف "الأدلة تتزايد، إنها مختلفة عما كانت عليه في الأسبوع الماضي، كما تظهرالمزيد من الأدلة"، مشيرًا: "حرفياً الأشياء المروعة التي فعلها الروس في أوكرانيا، سنتعلم منها فقط المزيد والمزيد من الدمار وسنترك المحامين يقررون دوليًا ذلك، ولكن يبدو الأمر كذلك بالنسبة لي

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ألمح بايدن لأول مرة إلى احتمال أن تكون روسيا ارتكبت إبادة جماعية في أوكرانيا، وذلك حين حديثه عن ارتفاع أسعار الغاز.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة من آيوا: "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغي أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

ولم يصف بايدن ما يجرى في أوكرانيا بأنه "إبادة"، حسب "سي إن إن"، وقال مساعدوه حينها إن الأمر لم يرتق إلى هذا المستوى بعد.