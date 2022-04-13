روسيا تهدد أمريكا والناتو باستهداف مركباتهم الناقلة للسلاح في أوكرانيا

أهداف عسكرية مشروعة..

هددت روسيا، اليوم الأربعاء، باستهداف شحنات السلاح الأمريكية والمركبات التابعة أيضًا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا.

وقال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وكالة "تاس"، إن روسيا ستعتبر المركبات التابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التي تنقل الأسلحة إلى الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة.

وأضاف: "نحذر من أن عمليات نقل الأسلحة بين الولايات المتحدة والناتو عبر الأراضي الأوكرانية ستعتبر من قبلنا أهدافًا عسكرية مشروعة".

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل روسيا فيه تركيز جهودها على الأجزاء الشرقية من أوكرانيا، بعد الانسحاب من عدة مدن، وفشل السيطرة على كييف.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن سلطات كييف غير قادرة على التخزين الآمن للأسلحة التي تصلها من دول الناتو؛ مشيرة إلى أن واشنطن زودت أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين بأسلحة تفوق المليار دولار.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن واشنطن زودت كييف خلال الشهر والنصف الماضي بأسلحة بقيمة 1,65 مليار دولار.

وقال سيرومولوتوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إن هؤلاء الناس كلهم مسلحون بشكل جيد لأن الدول الأعضاء في حلف الناتو كانت تقوم خلال السنوات الثماني الماضية بتسليم الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا".

وأضاف: "ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة ازدادت أحجام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا. وخلال الشهر والنصف الماضي سلمت واشنطن وحدها إلى كييف أسلحة بقيمة إجمالية 1,65 مليار دولار، بما فيها مئات من منظومات "ستينجر" المحمولة للدفاع الجوي وآلاف من صواريخ "جافلين" الموجهة المضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية وأنواع أخرى من الأسلحة".