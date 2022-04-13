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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. روان بن حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة ونجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 
 وظهرت روان حسين في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية توب ستان منقوش، ومكياج مميز وشعر أسود مرفوع علي الأكتاف،  نالت اعجاب متابعيها.
 

بـ "العباية".. روان بن حسين تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

وطرحت روان بن حسين، في يناير الماضي أغنية "Adios" باللهجة المغربية بمشاركة الفنان دافي، من كلمات يونس آدم ودافي، ألحان أميرة زهير وتوزيع بلال افريكانو ودي جاي بيتر. 

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد بصورة مبهرة وراقصة تناسب أجواء الأغنية الراقصة والمفعمة بالحياة.

كما طرحت ​روان بن حسين، في سبتمبر ​أغنية جديدة لها بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.

يذكر أن روان بن حسين، طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

 

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