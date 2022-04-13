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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإدريسي: ارتفاع التضخم في مصر بسبب تراجع قينة الجنيه وزيادة تكلفة الاستيراد

علي الادريسي
علي الادريسي

قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: إن ارتفاع معدل التضخم في مصر يعود إلى العديد من العوامل العالمية والمحلية.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع معدل التضخم في مصر جاء متأثرا بارتفاع التضخم على المستوى العالمي، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وأيضا ارتفاع تكلفة الحصول على الغذاء وارتفاع تكلفة الاستيراد.

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وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن الدولة تسعى جاهدة للسيطرة على معدل التضخم ورفع العبء عن المواطن من خلال تقلل تكايف الإنتاج وضبط السوق ومحاربة المخالفات وجشع بعض التجار.

 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس 2022، بنحو 2.4 % عن شهر فبراير 2022.

وبحسب بيان الجهاز، فترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (11.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة  بنسبة (6.1%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.9%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.1%) لشهر مارس 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهـر من العام السابق. 

معدل التضخم ارتفاع الأسعار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أسعار الغذاء الدولار

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